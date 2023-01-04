Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed.

Журналисты идентифицировали четырех россиян, которые запускают иранские дроны-камикадзе по территории Украины.

В ходе расследования журналисты изданий Следствие.Инфо и Наши деньги. Львов обнаружили, что главный центр российской армии, где готовят российских дронщиков, находится в городе Коломна. Именно в 924-м центре беспилотной авиации учат операторов и испытывают беспилотники перед тем, как поставить их на вооружение в российскую армию.

Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed. Военные из Коломны летом ездили в Иран, чтобы научиться управлять иранскими дронами, которые сейчас разрушают украинские города и убивают мирных жителей.

Нескольких из этих российских офицеров журналистам удалось идентифицировать и даже пообщаться с ними по телефону. Ими оказались россияне Сергей Созинов, Андрей Степовой, Глеб Пивкин и Евгений Глухов. Один из них сказал, что не считает, что совершает военные преступления да и вообще, говорит, "занимаюсь криптовалютами".

Атаки иранских дронов-камикадзе на Украину

В ВСУ сообщили, что украинская ПВО, начиная с сентября, уже уничтожила около полутысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

По информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия атакует ежедневно "Шахедами", чтобы истощить нашу ПВО и, собственно, самих украинцев.

По информации ГУР, на сегодня Российская Федерация использовала примерно 660 иранских дронов, а по контракту предусмотрено 1 тыс. 750. И требуется время, чтобы их доставить и подготовить к применению.