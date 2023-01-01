В одной из областей уже сообщают о звуках взрывов.

Российские захватчики запустили в воздушное пространство Украины две группы ударных дронов Shahed.

"Воздух. 2 группы мопедов", – написал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Тelegram.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил об угрозе атаки дронами.

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"Угроза мопедов. Верим в ВСУ", – написал он.

Около 21 часов в некоторых регионах объявили воздушную тревогу (Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области). Около 22:30 "покраснели" также Николаевская и Херсонская области, в 22:50 добавилась Черкасская область.

В соцсетях появляются сообщения о звуках взрывов в Днепропетровской области, однако официального подтверждения информации пока нет.

Обстрел Украины в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в центральных областях страны на протяжении нескольких часов продолжалась воздушная тревога.

Ракетами и дронами-камикадзе российские захватчики атаковали, в частности, Киевскую область. Всего было обнаружено и уничтожено 32 воздушные цели. Сообщалось, что страна-террорист пыталась ударить по объектам энергетической инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что этой ночью силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 45 оккупантских дронов-камикадзе "Шахед", 13 – к полуночи, 32 – уже 1 января.

Вечером 1 января в Генштабе сообщили, что в течение суток противник нанес 35 авиационных ударов и 16 раз вел огонь из реактивных систем залпового огня, в частности, по детской больнице города Херсон.

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