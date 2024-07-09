В то же время, российские оккупанты на этом направлении регулярно пополняют свои потери новыми резервами.

Российско-украинская война продолжается и РФ не прекращает попыток прорвать линию обороны Украины на Харьковском направлении, сообщил в эфире телемарафона Юрий Федоренко - командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

"Несмотря на то, что Силы обороны виртуозно выполняют поставленные задачи и наносят поражения по противнику по всем категориям целей - от живой силы до их средств ПВО, противник сохраняет способности заводить резервы, пополнять свои потери и держать высокую динамику боевых действий", - рассказал Федоренко.

Он добавил, что сейчас противник использует всю имеющуюся номенклатуру вооружения на этом направлении и пытается держать высокую динамику боевых действий.

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"Несмотря на это, Силы обороны пока перехватывают инициативу на свою сторону. Все наши позиции остаются за нами, противник не имеет успеха в вопросе продвижения в глубину нашего оперативного пространства. Что касается наших действий, то были конкретные успехи по выбиванию противника с ряда позиций. Все выбивание происходит с тяжелыми встречными боями. Но успеха не имеет", - добавил Федоренко.

Военный также рассказал об основных мощностях врага на этом направлении: "Одной из основных огневых возможностей противника, кроме, как иногда кажется, бесконечного количества личного состава, противник активно применяет авиацию. Которая бьет КАБами не только по линии боестолкновения, но и в частности по прифронтовым селам и городам. Те пилоты, которые пускали вчера ракеты - они четко знают и осознают, куда они их запускают".

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным Генштаба, российские оккупанты сейчас сфокусировались на Покровском направлении - там только за прошедшие сутки было отражено 43 атаки врага.

Между тем, по мнению Sky News, смертельный обстрел России накануне может увеличит опасения, что Украина не выиграет войну. Там также отметили, что военные инсайдеры ожидали, что Путин начнет какое-то новое нападение на Украину накануне саммита НАТО.

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