Силы обороны уничтожили еще десятки единиц вражеской техники.

Общие потери России в Украине среди личного состава в полномасштабной войне уже пересекли отметку в 553 410.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали около 1220 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности, 19 боевых бронированных машин, 7 танков и 13 единиц специальной техники.

"Минусовано" еще 49 артиллерийских систем, 29 дронов оперативно-тактического уровня и 36 крылатых ракет противника. Кроме того, российские оккупанты потеряли 62 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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Напомним, общие потери врага на 8 июля 2024 года составляли примерно 552 тыс. 190 противников.

Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Аналитики из Института изучения войны считают, что россияне пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве и даже запустили масштабную информационную операцию для этого. Но аналитики убеждены, что врагу не удастся избежать ответственности за военное преступление.

Между тем координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил эффективность Украины в применении ракет ATACMS по территории временно оккупированного Крыма. В частности, он обратил внимание на успешную работу против российского флота и систем ПВО.

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