Только на Покровском направлении за прошедшие сутки было отражено 43 атаки оккупантов.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки оккупанты провели 141 атаку по украинским позициям, сообщает Генштаб.

В частности, 9 столкновений произошло на Харьковском направлении - бои продолжались в районе населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок. Еще семь атак оккупантов Силы обороны отбили на Купянском направлении и 14 на Лиманском.

На Северском направлении украинские защитники отбили семь штурмов оккупантов неподалеку Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области. Еще 11 попыток оккупантов нивелировали на Краматорском направлении - в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

Видео дня

Одним из самых горячих остается Торецкое направление, где враг 19 раз при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских воинов в районе населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Наиболее активным враг был на Покровском направлении - там Силы обороны отбили 43 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области.

9 атак оккупантов удалось отбить на Кураховском направлении и еще 10 - на Времовском. Там враг атаковал позиции Сил обороны возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Кроме того, на этом направлении оккупанты сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесли три авиаудара НАРами.

Не прекращают попытки штурмов оккупанты и на Ореховском направлении - там было отражено 9 атак оккупантов. Кроме того, враг продолжает пытаться ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области - в районе Крынок было отражено четыре атаки врага.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - сообщили в Генштабе.

В частности, в течение вчерашнего дня авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Российско-украинская война: другие важные новости

Аналитики из Института изучения войны считают, что оккупанты пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве. На фоне этого они даже запустили масштабную информационную операцию для этого. Однако, аналитики убеждены, что врагу не удастся избежать ответственности за военное преступление.

Между тем по информации Reuters, Иран значительно нарастил производство ракет из-за соглашения с РФ. В частности, только на одной из производственных баз заметили несколько десятков новых сооружений.

Вас также могут заинтересовать новости: