Журналист говорит, что боевые действия могут закончиться из-за социального кризиса в РФ.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев спрогнозировал сроки продолжения военных действий на территории Украины.

В интервью BBC, отвечая на соответствующий вопрос, он поделил прогноз на военную и политическую составляющие. В первом случае, говорит Грозев, РФ может продлить войну лишь на юге и востоке Украины. Но для этого нужно проведение мобилизации и привлечение к войне 150-200 тысяч срочников или контрактников. "Все это приведет к политическим сотрясениям", - добавил он.

С военной точки зрения война может продолжиться до конца года, говорит журналист.

Что касается позиции политической, то в данном случае Грозев прогнозирует скорое раскрытие числа военных жертв в РФ, что спровоцирует социальный кризис. После этого Кремль не сможет пополнить свои ресурсы для войны. Грозев говорит, что это должно произойти в течение месяца.

Новое наступление россиян на Киев он считает маловероятным. Отметим, ранее Грозев уже заявлял, что план Путина по захвату украинской столицы окончательно провалился.

При этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что российские оккупанты могут попробовать второй раз штурмовать Киев, а также нельзя исключать наступление на Одессу, как еще одну цель врага.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.