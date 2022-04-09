При этом некоторые российские подразделения уже небоеспособны из-за потерь личного состава и техники.

В течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

Захватчики проиграли на шести направлениях, поэтому сосредоточились на главной цели - захватить Донбасс.

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда (на Донбасс - УНИАН), политическое руководство ставит задачу довольно жестко. Путин начал кампанию с девяти операционных направлений - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. Они не имеют сил наступать", – заявил Арестович.

Попытки провести скрытую мобилизацию для компенсации потерь провалились, поэтому оккупанты до сих пор испытывают недостаток техники и личного состава.

"Россия сейчас пуста, там фактически нет армии. ИЗ 120 батальонов, которые они привлекли, около 20 уничтожены полностью, около 40 частично не боеготовые: значит, они понесли потери более 60%. Единственное место, где они пытаются наступать это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути снабжения, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить", – подчеркнул Арестович.

Наступление российских войск на Донбасс: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей с целью их передислокации.

Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа" спецоперации" и переходе к атакам на Донбассе.

США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждали, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский предупредил:

"Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий".

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич заявил, что после передислокации российских войск на восток Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться, пока такая возможность есть.

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