Киев для российской пропаганды является важным элементом.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что шансы Путина захватить Киев исчезли, потому что в другом случае российскому президенту пришлось бы забросать украинскую столицу 500-тысячным мясом.

Об этом Грозев рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"То, что происходит, это невозможность России удерживать (нападение – ред.) дальше. Это началось примерно 7 дней назад. И сам факт того, что Россия отказалась идти дальше на Киев. Они поняли очевидную истину, что с этими силами взять Киев нельзя. И вообще такой стратегией нельзя взять Киев. Он (Путин – ред.) может взять Киев только гипотезой, если уничтожит Киев", - предположил расследователь.

Но и в этом Грозев сомневается, поскольку Киев для российской пропаганды является важным элементом.

"Второй вариант – это мясом, огромным количеством мяса, но это потребует где-то полмиллиона мяса. Это означает массовую мобилизацию, огромное количество дезертиров. Поэтому он это еще и не сделал", - добавил Грозев.

По его мнению, психотип Путина вполне допускает такие большие потери среди русских, но "он это не сделал из-за прагматических причин: потому что боится социального взрыва и того, что многие откажутся".

"Не вижу вариантов, когда он вернется на Киев через 15-20 дней, например", - высказался расследователь.

Ранее сообщалось, что ВСУ окончательно зачистили территорию Киевской области. Генштаб также сообщает о выводе вражеских войск из черниговского направления.

Все эти маневры осуществляются с целью переброски войск на восточное направление – для боев за восток Украины и продвижение в южные регионы.

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