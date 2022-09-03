По его словам, в день ВСУ ликвидируют сотни оккупантов.

Ежесуточные потери российской оккупационной армии выросли и достигают нескольких сотен солдат.

Об этом заявил советник ОПУ Алексей Арестович. По его слова, потери составляют сейчас 300-350 убитыми ежедневно.

"Вчера по результатам одного из ударов по их плацдарму на правом берегу из одного только места вывезли три "камаза" 200-х. Это только один удар. Таких ударов за сутки штук 10. Можем только представить, что там происходит", - отметил Арестович.

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Напомним, также Арестович прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Так, украинские военные не взяли еще Херсон, но это не означает, что операция на юге забуксовала или провалилась. Вооруженные силы Украины планомерно уничтожают склады и вооружение.

По словам Арестовича, операция идет планомерно. Он указал, что ВСУ разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

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