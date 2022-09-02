Сейчас украинскими силами проводятся все необходимые мероприятия с целью укрепления границы с Беларусью.

Силовые ведомства и Силы обороны Украины не исключают, что армия Беларуси в определенный момент может вторгнуться в Украину для поддержки действий оккупационных российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал во время онлайн-брифинга во львовском Медиацентре Украина.

Он отметил, что на границе с Беларусью в последнее время не произошло существенных изменений.

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"Подразделы Вооруженных сил Республики Беларусь по-прежнему усиливают прикрытие направления своей границы с нашей страной. Ни в численном количестве, ни в характере их действий мы не отмечаем изменений. Однако, как и границу с Россией в пределах Черниговской и Сумской областей, так и же и границу с Молдовой на Приднестровском сегменте и границы с Беларусью уделяется большое внимание, и проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить это направление и не допустить любого наращивания эскалации на этом направлении", - подчеркнул Демченко.

Также он сказал, что текущие определенные движения на границе со стороны Беларуси являются шантажом.

"Но отмечу, что Силы обороны Украины, ни одно ведомство и министерство не исключают сейчас и не исключали никогда ранее то, что Вооруженные Силы Республики Беларусь могут присоединиться к войне, которую развязала Россия против нашей страны, и в какой-то момент, когда это будет выгодно врагу, осуществить попытку вторжения. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что делаются максимально все необходимые шаги, чтобы отслеживать ситуацию как по линии границы, так и укрепить линию обороны непосредственно рядом с границей, и в пограничных", - сказал Демченко.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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