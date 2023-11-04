Секретарь СНБО отметил, что бороться с российской агрессией должны все без исключения украинцы.

Силы обороны Украины ежедневно наносят оккупантам большие потери не только непосредственно на фронте, но и в тылу оккупантов. Во временно захваченном Крыма Россия "терпит такие неудачи, которых еще никогда не видела".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио. Он заверил, что Украина не собирается подписывать капитуляцию или сдаваться, а будет продолжать свою борьбу против российских захватчиков.

"Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такого поражения, которое они там терпят, россияне никогда в жизни не видели", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно констатирует, что останавливаться Украина не собирается. Впрочем, в этой борьбе должны участвовать все без исключения украинцы.

Что происходит в Крыму сейчас

В последние дни на полуострове тревожно и громко. Как сообщал УНИАН, в Севастополе утром 1 ноября началась воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Местный гауляйтер Михаил Развожаев призвал жителей перекрыть газ, воду и электричество в рамках мер безопасности. Во время объявления "опасности" гауляйтер Развожаев отмечал, что Россия пытается ликвидировать большое количество "воздушных целей".

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что над территорией "его" региона сбили 7 ракет. По его словам, боеприпасы ВСУ якобы "запустили" с самолетов, которые летели в сторону Крыма.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали панику оккупантов в Крыму. Представитель ГУР подчеркнул, что в Крыму будет продолжаться плановая работа украинских Сил безопасности и обороны с целью уничтожения и ослабления потенциала оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: