Если происходят какие-то плановые мероприятия, то, конечно, есть какое-то оповещение, отметили в ГУР МО.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали утреннюю панику оккупантов в Крыму.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире информационного телемарафона. В частности, Юсов прокомментировал о сегодняшнем объявлении воздушной тревоги во временно оккупированном Севастополе.

"Прежде всего следует заметить, что регулярно оккупационные войска в Крыму игнорируют и не согласовывают никакие действия или информацию с оккупационными властями, коллаборантами, и те вынуждены что-то придумывать и врать на ходу, поэтому часто эта информация противоречит друг другу...", - сказал Юсов.

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По его словам, в Крыму часто со стороны оккупационной администрации сообщается вроде о каких-то учениях или плановых работах оккупационной армии.

"Местное население об этом не в курсе, что указывает прежде всего на то, что это ложь. Потому что, когда какие-то плановые мероприятия происходят, то, конечно, тогда происходят какое-то оповещение. Во всех остальных случаях - это реагирование на те или иные действия украинских Сил безопасности и обороны, или действия из боязни на подобные активности со стороны украинских защитников", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Крыму будет продолжаться плановая работа украинских Сил безопасности и обороны с целью уничтожения и ослабления потенциала оккупационной армии. "Конечной целью этого является освобождение полуострова", - сказал Юсов.

Также он прокомментировал, насколько сложнее россиянам стало переправлять технику в оккупированный Крым.

"Учитывая ситуацию с этим незаконным сооружением (про Крымский мост - УНИАН), и учитывая в целом активность украинских Сил безопасности и обороны, и то, что сегодня в Крыму для оккупантов уже нет безопасных мест, конечно, что логистика усложнилась. Но Крым продолжают использовать как логистический центр и хаб для агрессора с целью переброски сил и средств по поставке оккупационных войск на юге временно оккупированных украинских территорий", - отметил Юсов.

В то же время, по его словам, россияне на сегодня замедлили некоторые логистические процессы, которые украинские защитники используют в своих целях.

Он сказал, что информация от украинского движения сопротивления в Крыму учитывается для дальнейшего противодействия переброске вражеских средств и их обезвреживанию.

Вместе с тем, Юсов сообщил, что в последнее время враг продолжает проводить работы по передислокации Черноморского флота из Крыма в Новороссийск, но часть группировки на полуострове остается, которая представляет опасность для Украины.

"В частности, когда мы говорим о носителях "Калибров". Эта ситуация внимательно отслеживается Украиной и готовится продолжение различных мер по ослаблению потенциала врага в Черном море", - сказал Юсов.

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Как сообщал УНИАН, в Севастополе утром 1 ноября началась воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Местный гауляйтер Михаил Развожаев призвал жителей перекрыть газ, воду и электричество в рамках мер безопасности. Во время объявления "опасности" гауляйтер Развожаев отмечал, что Россия пытается ликвидировать большое количество "воздушных целей".

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что над территорией "его" региона сбили 7 ракет. По его словам, боеприпасы ВСУ якобы "запустили" с самолетов, которые летели в сторону Крыма.

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