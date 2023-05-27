Секретарь СНБО уверен, что все оккупанты покинут Украину - кто своим ходом, кто в пакете.

Украина никогда не простит россиянам военные преступления и будет убивать и гнать их с украинской земли, пока вся наша территория не будет освобождена из-под российской оккупации. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на своей странице в Facebook.

Данилов подчеркнул, что Силы обороны Украины уничтожают российских захватчиков днем и ночью.

"Мы не дадим вам покоя ни секунды! Будем находить вас, где бы вы ни были, ждать в засаде или атаковать ваши колонны! Мы будем вас убивать и гнать с нашей земли!" - сообщил секретарь СНБО.

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Он уверяет, что будут найдены и наказаны все россияне, которые отдавали приказы убивать украинцев: украинских воинов, женщин и детей. "Кто стрелял по мирным городам и селам! Кто расстреливал "скорые" и пожарные машины! Мы никогда вас не простим!" - заявил Данилов.

"Мы будем вас гнать, пока последний вонючий московский оккупант своим ходом или в целлофановом пакете не покинет украинскую землю! И единственная земля, которую вы сможете с собой забрать, - это та украинская земля, которая останется на подошвах вашего армейского сапога. Не более. Она останется в вашем гробу как вечное проклятие за смерти и страдания, которые вы принесли всем народам Украины! Мы вам это обещаем! Наша земля, наша история и наш выбор!" - подчеркнул Данилов.

Украинское контрнаступление приближается

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поднял украинцам настроение внезапным роликом с бойцами ВСУ и фразой о том, что "пришло время возвращать свое". Это натолкнуло многих на вывод, что, возможно, сегодня наша армия начинает ожидаемое контрнаступление, ведь главнокомандующий ВСУ вряд ли бы просто так делал подобные публикации.

Также сегодня вышло интервью секретаря СНБО Данилова для BBC. В нем он отметил, что наша армия полностью готова к началу контрнаступления, однако сроки не назвал, ведь это военная тайна.

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