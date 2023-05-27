Во время интервью BBC секретарь СНБО прервался на срочное сообщение от Зеленского по поводу контрнаступления.

Армия Украины готова начать контрнаступление, детали которого военное командование ВСУ прорабатывало несколько месяцев.

Об это заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC. Он подчеркнул, что решение о "старте" операции остается за командирами ВСУ, поэтому наступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю" - точный срок никто никому не расскажет, отметил он.

"Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - подчеркнул Данилов.

Во время разговора он подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер" начали отход из-под Бахмута. По его данным, "вагнеровцы" перегруппировались в трех местах, однако пока нельзя утверждать, что они "перестанут с нами воевать".

Также Данилов прокомментировал визит главы Минобороны РФ Шойгу в Беларусь и подписание документов о хранении российского ядерного оружия в Беларуси: "Для нас это не какая-то новость", - указал он.

Интересно, что во время интервью секретарь СНБО прервался на срочное сообщение от лидера Украины Владимира Зеленского по поводу контрнаступления. Президент вызвал его на встречу для обсуждения этой темы, подчеркивают СМИ.

Сегодня Залужный намекнул на начало контрнаступления

Напомним, что сегодня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал ролик с намеком о начале контрнаступления нашей армии.

В кадре наши военные произносят молитву и готовятся к битве. Ролик Залужный дополнил фразой: "Пришло время возвращать свое", - написал он в Telegram.

Его сообщение сразу же "подхватили" украинцы в социальных сетях, указывая, что, возможно, таким образом Залужный действительно сообщил о начала "великих битв".

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