Также Ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса.

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ - рашизмом.

Об этом сообщил председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в Facebook.

"Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ - рашизмом. Единодушно. На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия", - отметил он.

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Кроме того, по словам Чернева, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.

"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое. Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - заявил глава делегации.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 апреля 2023 г. генеральный секретарь НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

6 апреля сейм Литвы одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости пригласить Украину стать членом НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе.

12 мая сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО.

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