По его словам, один КАБ прилетел по жилому дому, а еще три - по производственному предприятию.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 21 раненом в результате ударов РФ по жилой застройке Харькова. Россия применила КАБы.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии СМИ на месте ударов. Он отметил, что россияне цинично ударили по жилым кварталам в центральной части города. Никаких военных объектов поблизости нет.

"Это целенаправленная тактика российских оккупантов, чтобы убивать мирных украинцев, убивать харьковчан", - отметил Терехов.

Он уточнил, что в дом попал один КАБ. Всего было запущено по городу 4 КАБа. Есть попадания в другом районе Харькова, где расположено рабочее предприятие. Там есть один погибший и двое раненых.

По словам Терехова, одна из погибших - женщина, которая стояла вблизи остановки общественного транспорта. Другой человек погиб непосредственно вблизи атакованного дома.

Относительно количества поврежденных домов, Терехов отметил, что информацию уточняют, но разрушения значительные.

Война в Украине - что происходит на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации. По данным Генштаба, с начала суток со стороны Белгорода российские террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки.

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