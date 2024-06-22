По его словам, этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Харькову управляемыми авиабомбами.

В Telegram глава государства отметил необходимость сильных решений партнеров, чтобы мы могли уничтожать российскую боевую авиацию.

"Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - отметил Зеленский. Видео дня

По его словам, этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен.

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть. Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - подчеркнул президент.

Война в Украине - что происходит на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации. По данным Генштаба, с начала суток со стороны Белгорода российские террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки.

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