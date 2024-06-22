Россия ударила по жилому дому в Харькове: есть погибшие и раненые

Удары были осуществлены в район плотной жилой застройки.

В субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Как сообщают местные власти, Россия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харькову. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову", - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами.

"По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование продолжается", - отметил глава ОГА.

В то же время, городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что предварительно по Харькову были четыре удара.

"Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому", - отметил Терехов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Вместе с тем, под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки.

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