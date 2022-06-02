Украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании.

Минобороны Британии уже официально заявило о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, цитирует CNN.

Этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) — вариант реактивных систем залпового огня, который будет подарен Великобританией, говорится в заявлении МИД Британии.

"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны", — сказал Уоллес.

Он отметил, что по мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины: "Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Британское правительство также заявило, что украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании, чтобы эффективность пусковых установок можно было максимально увеличить.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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