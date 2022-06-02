США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил.

Британия просит США согласовать отправку Украине РСЗО M270.

Об этом пишет Politico со ссылкой на проинформированные источники.

По словам собеседника издания, британский премьер Борис Джонсон уже говорил с Байденом о передаче M270 в среду утром, после чего в четверг утром состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км.

Другой собеседник, знакомый с дискуссиями между США и Украиной, сообщил Politico, что одним из факторов, повлиявших на решение администрации Байдена направить в Украину более современные HIMARS было желание показать пример и подтолкнуть союзников к отправке своих РСЗО в Украину. Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства.

HIMARS и MLRS обладают схожими возможностями и дальностью действия, но HIMARS представляет собой более легкую версию, которая передвигается на колесном шасси. РСЗО движется по гусеницам, а это означает, что она не движется так быстро, как HIMARS, которая может развивать скорость более 50 миль в час, что дает украинцам возможность стрелять и убегать до того, как их заметят российские беспилотники.

HIMARS может запустить шесть ракет за раз, а MLRS — 12.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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