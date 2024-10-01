Украинские военные до сих пор остаются в городе.

Бойцы 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев не выходили из Угледара, они все еще контролируют отдельные части украинского города.

Об этом пишет Суспільне, ссылаясь на слова двух военнослужащих бригады, которая обороняет Угледар уже более двух лет. В то же время защитники подтверждают, что сейчас большая часть города находится под контролем российских оккупационных войск.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", - рассказал журналистам один из военнослужащих.

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Бои за Угледар

Как известно, украинские позиции вблизи города уже более двух лет обороняет 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. В последние недели сообщалось об особенно тяжелых штурмах российских захватчиков.

Ранее аналитик Дэвид Акс писал, что бригада вроде бы начала выходить из Угледара, однако бойцы записали обращение из города, в котором опровергли эту информацию. Впоследствии стало известно об увольнении командира 72 ОМБр.

Сегодня украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Аналитики опубликовали кадры, на которых можно увидеть российские флаги в разных уголках украинского города. Они добавили, что не хотят комментировать "последние дни обороны".

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