Сейчас город находится под контролем Украины, говорят военные.

В 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев опровергли информацию западных СМИ о том, что они якобы выходят из Угледара.

На официальной странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано заявление по этому поводу. Один из бойцов говорит, что украинские защитники все еще держат оборону, хотя оккупационные войска России и проводят тяжелые штурмы. На фоне можно услышать громкие взрывы.

"Мы хотим развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72 бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте. Сегодня 26.09.2024. Слава Украине!" - говорит военнослужащий.

Ситуация в Угледаре

Напомним, вчера аналитик Forbes Дэвид Акс сообщил, что один из штурмов города российскими захватчиками был успешным. По его словам, из-за натиска оккупационных сил 72 механизированная бригада имени Черных Запорожцев начала понемногу отходить на более защищенные позиции.

Ранее эксперт говорил, что бойцы этой бригады нуждаются в помощи или замене, однако пока Украина не имеет возможностей это сделать, поскольку ее войска вынуждены и обороняться, и наступать одновременно.

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