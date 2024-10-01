Россияне оккупировали Угледар, - DeepState

Российские оккупационные войска захватили город Угледар Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
"Кацапы оккупировали Угледар – ублюдки публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города. Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Бои за Угледар: это стоит знать
Издание The Telegraph сообщало, что в Угледаре в окружении могли оказаться сотни украинских военных. По словам защитников, пути эвакуации из Угледара перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.
Отмечалось, что атака на украинские позиции в Угледаре ведется с трех сторон. Бронетранспортерам было слишком опасно ехать в сторону дружественных позиций из-за российской артиллерии и атаки беспилотников, но подразделения все же пытаются незаметно выскользнуть из российского окружения ночью. И если из города выходят группами 10 человек, то доходят только 4-6, говорят в войске.
Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что россияне почти добрались до центра Угледара. Он отмечал, что всех детей из города эвакуировали, однако там находятся еще более 100 человек.