Россияне оккупировали Угледар, - DeepState

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска захватили город Угледар Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Кацапы оккупировали Угледар – ублюдки публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города. Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Видео дня

Бои за Угледар: это стоит знать

Издание The Telegraph сообщало, что в Угледаре в окружении могли оказаться сотни украинских военных. По словам защитников, пути эвакуации из Угледара перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.

Отмечалось, что атака на украинские позиции в Угледаре ведется с трех сторон. Бронетранспортерам было слишком опасно ехать в сторону дружественных позиций из-за российской артиллерии и атаки беспилотников, но подразделения все же пытаются незаметно выскользнуть из российского окружения ночью. И если из города выходят группами 10 человек, то доходят только 4-6, говорят в войске.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что россияне почти добрались до центра Угледара. Он отмечал, что всех детей из города эвакуировали, однако там находятся еще более 100 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: