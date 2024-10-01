Пути эвакуации из Угледара в направлении южной линии фронта отрезаны, а запасы исчерпываются, пишет издание.

Сотни украинских военных могли попасть в ловушку в Угледаре Донецкой области. Российские оккупанты близки к окружению города.

Об этом пишет издание The Telegraph. Один из украинских солдат из 72 ОМБр рассказал военному Станиславу Бунятову, что пути эвакуации из Угледара перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идет с трех сторон", – поделился военный.

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По его словам, украинским бронетранспортерам было слишком опасно ехать в сторону дружественных позиций из-за российской артиллерии и атаки беспилотников. Но отдельные подразделения все же пытаются незаметно выскользнуть из российского окружения ночью.

"В среднем, если 10 человек выходят из города группами, то доходят четверо-шестеро", – сказал он.

Отмечается, что заявления солдат были опубликованы на следующий день после того, как высшее украинское командование отозвало командира 72-й бригады, которая защищала Угледар. Полковник Иван Винник пользуется большим уважением и был представлен к повышению. Однако есть мнения и о том, что Винника отозвали, поскольку его нужно было "спасти" до того, как город будет потерян.

Угледар, расположенный на южном краю линии фронта, проходящей через восточный Донбасс, называют украинской крепостью, поскольку за все время войны РФ против Украины он никогда не был захвачен. Однако сейчас российские военные блогеры заявляют, что оккупационные войска РФ его почти окружили. Некоторые официальные лица РФ сообщили, что под Угледар переброшено 5 тысяч оккупантов на фоне планирования большого наступления.

Даже украинские и нейтральные информационные источники сообщают, что Угледар, расположенный на возвышенности над важной дорогой с востока на запад, скорее всего, упадет, пишет издание.

Украинский Telegram-канал DeepState подтвердил, что Россия отправила регулярные войска и силы специального назначения в качестве подкрепления в этот район. В то же время OSINT-аналитик Aggregator говорит, что Украина "возможно, пыталась удержать Угледар дольше, чем это было оперативно возможно".

Довоенное население города Угледар составляло около 14 000 человек. Если оно падет, это будет самым значимым успехом путинских войск на поле боя с момента захвата Авдеевки Донецкой области в феврале.

Битва за Угледар: важные новости

За Угледар Донецкой области идут тяжелые бои. Враг разрушает КАБами многоэтажки, которые держат Силы обороны, и заходит на руины. К тому же, оккупанты перекрывают логистику, и в этом главная проблема для украинских защитников, говорит военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов.

Ранее NYT описало, какие последствия будет иметь потеря города. По словам украинских военных, это усложнит оборону Покровска и усилит российские линии снабжения.

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