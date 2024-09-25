Скорее всего, ВСУ из Угледара отступят в Богоявленку, отмечает аналитик.

Угледар в Донецкой области, с начала войны бывший неприступной крепостью для россиян, похоже скоро будет захвачен - защищавшая его 72-я механизированная бригада ВСУ начала отступление из города, утверждает аналитик Forbes Дэвид Акс.

Как отмечает Акс, последний штурм Угледара в среду утром, в отличие от многих предыдущих штурмов, похоже, увенчался успехом. Как отметили в украинской аналитической группе Frontelligence Insight, ситуация в Угледаре критическая, и это, скорее всего, последние этапы его обороны.

"Есть признаки того, что это именно так. Похоже, что когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала потихоньку отходить на более защищенные позиции", - пишет Дэвид Акс.

Значение Угледара для каждой из сторон - вопрос спорный, отмечает аналитик.

Он закрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным, но возможно, Богоявленка, расположенная в нескольких милях к северу, может выполнять ту же функцию, считает Акс, добавляя, что скорее всего Богоявленка - вероятная запасная база, на которую может отступить 72-я ОМБр из Угледара.

При этом, отмечает аналитик, причина, по которой Угледар пал под российским натиском, очевидна.

"Хотя российские войска перенапряжены по всей линии фронта, уступающие им по численности украинские силы еще более перенапряжены. Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как генштаб в Киеве приказал наступать через границу в Курскую область в прошлом месяце. Теперь они прогибаются еще быстрее", - подытоживает Акс.

Ситуация в Угледаре - новости

В DeepState заявили, что россияне пытаются взять в окружение Угледар. Одной из причин эксперты называют отказ от ротации 72 ОМБр, которая уже около двух лет обороняет город и его окрестности.

В то же время аналитики ISW считают, что захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций в Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. При этом захватчики уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

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