Военный поблагодарил побратимов за службу.

Командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника уволили с должности.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 до сегодняшнего дня - у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю. Для меня честь быть частью "Черных Запорожцев", и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", - говорится в обращении командира на странице 72 ОМБр в Facebook.

ОК "Север" на прошлой неделе сообщало, что Винника назначили на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта". В командовании отметили, что боец является примером настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

Видео дня

"Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны. Опытный, смелый, мудрый. Бережет и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач", - отметили в ОК "Север".

Ситуация в Угледаре

Недавно Forbes писал, что даже если россияне захватят Угледар, эта победа дорого им будет стоить. Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных. ВСУ уничтожали силы противника целыми бригадами.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что ВСУ оценивают угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривают два сценария дальнейших действий.

"Мы имеем информацию о его стратегии. Понятно, что он пытается сейчас окружить нашу 72-ю бригаду и ряд подразделений в Угледаре",- отметил он.

Маломуж добавил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество.

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