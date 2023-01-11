На двух направлениях противники пытаются улучшить тактическое положение, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты сосредоточились на попытках полного захвата Донецкой области и несут большие потери.

Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00. "Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении.

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Кроме того, на Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

"Вместе с тем российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

На востоке Украины уже не один месяц идут ожесточенные бои, враг, в частности, пытается взять под контроль Бахмут и Соледар и понесет большие потери.

По данным украинского Минобороны, в Соледаре подступы к позициям наших воинов усеяны телами оккупантов.

11 января в ведомстве поделились, что в городе продолжаются тяжелые бои, и противники после серьезных потерь осуществили замену своих оккупационных подразделений. В Минобороны отметили, что во вражеских рядах увеличилось число "вагнеровцев".

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня на нашей земле уже ликвидировали примерно 112 тысяч 960 захватчиков.

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