Враг пытается полностью захватить город, но успеха не имеет, отметила заместитель министра.

В городе Соледар Донецкой области продолжаются тяжелые боевые действия, РФ вновь осуществила замену своих оккупационных подразделений.

Замминистра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что враг "увеличил количество "вагнеровцев". "В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений... пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - отметила она.

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Бои в Донецкой области - сегодня это надо знать

Россияне уже не один месяц пытаются захватить Бахмут и Соледар. Анна Маляр говорила, что украинские бойцы мужественно держат оборону Соледара, и во время боев за город враги несут большие потери.

По ее словам, подступы к украинским позициям просто усеяны телами ликвидированных оккупантов.

Сегодня, 11 января, в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии города Соледар под контроль.

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