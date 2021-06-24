Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет.

В течение 23 июня в районе ООС штаб зафиксировал 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.

Вблизи Новоселовки враг обстреливал из минометов 82-го калибра, неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранат. У Южного российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки россияне обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, Старогнатовки – из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм минометов. Возле Авдеевки враг четыре раза открывал огонь из минометов 120 и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеУкраинская делегация в ТКГ обвинила российскую сторону в нереагировании на ее предложенияДважды оккупанты вели огонь возле Луганского и на Приазовье, что неподалеку Водяного. Также штаб зафиксировал нарушения в сторону Новоалександровки, возле Новотошковского и Золотого-4.

В районе Широкиного россияне обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

Также штаб заявил о провокации боевиков неподалеку Авдеевки, которые отправили свой БПЛА к позициям Вооруженных сил. Летательный аппарат типа "Mavic" был обезврежен.

Похожую провокацию российские оккупанты осуществили и в районе Песков – летательный аппарат типа «Орлан-10» пытался пересечь линию разграничения.

На утро 24 июня Украина зафиксировала еще четыре нарушения «тишины» – возле Новгородского, Южного и Шумов.

"На обстрелы противника в течение прошедших и текущих суток украинские защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии СММ ОБСЕ", – говорится в сводке.

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Автор: Яна Ставская