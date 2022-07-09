Литовский Bayraktar Vanagas уже в Украине.

Беспилотник Bayraktar, на который собирали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar Vanagas уже в Украине. Это большое проявление дружбы и единства, что еще раз доказывает – не только Украина борется с агрессором", – написал Сибига в Twitter в пятницу.

Как известно, в конце мая литовцы начали сбор средств для покупки "Байрактара" для Украины. Всего было собрано почти шесть миллионов евро. Однако компания-производитель Baykar Makina заявила, что передаст беспилотник бесплатно. На собранные деньги в Литве решили закупить боеприпасы к БПЛА.

Также президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Теперь количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Вас также могут заинтересовать новости: