Он считает, что это помогло бы украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит в Украину президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена был бы очень желанным.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу СNN.

Отвечая на вопрос, визит Байдена в Украину придал бы импульс усилиям по поддержке Украины, Зеленский сказал: "Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышу, что он был "за". Но есть какие-то моменты безопасности, что касается его, я так понимаю, security-процессов. Я считаю, что это помогло бы, прежде всего, украинцам".

Он добавил, что украинцы поддерживают США, и рейтинг их доверия к Штатам "очень высок".

"Такой высокий, как и в Британию, скажу вам откровенно, и в Польшу, и в балтийские государства... Поэтому приезды лидеров таких государств, которых считают украинцы не просто партнерами, а настоящими друзьями, - такой визит, конечно, это крутой сигнал, прочный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают и не только поддерживают,.. а что Соединенные Штаты реально верят в победу и не боятся России. Несмотря, что прилетают ракеты, они приезжают, они не боятся Путина. Потому что это один лидер одного государства, а мир гораздо больше", - сказал Зеленский.

Так, подытожил он, "если сможет президент Байден приехать, - конечно, мы только "за".

14 апреля в разговоре с журналистами американский лидер Джо Байден заявил о готовности посетить Украину.

Это произошло после телефонного разговора с Зеленским, когда украинский глава пригласил президента США приехать в Украину и таким образом уменьшить уровень эскалации.

Впоследствии Зеленский еще раз повторил, что визит Байдена в Украину был бы полезным: глава США смог бы увидеть последствия агрессии России "воочию".

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