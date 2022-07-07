Компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что передаст беспилотник бесплатно, поэтому на собранные деньги в Литве решили закупить боеприпасы к БПЛА.

Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который копила вся страна.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, отметив, что страна позаботилась о логистике.

"Беспилотник покидает Литву... Министерство обороны позаботилось о сделках по закупке и других юридических формальностях, чтобы беспилотник со всем вооружением был доставлен в Украину", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте тоже сделала денежное пожертвование. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" - полностью бесплатно. Добавим, что несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

27 июня турецкая компания Baykar решила бесплатно передать три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ, на покупку которых собирал благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. В компании заявили, что знают о собранных украинцами средствах, но "Baykar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт".

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