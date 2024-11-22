По словам Михаила Самуся, если бы Украине передали "нормальную" систему ПРО, аналогичные атаки были бы нейтрализованы.

Украина пока не способна сбивать ракеты, аналогичные тем, которая попала по городу Днепр 21 ноября. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По его словам, если бы Украине передали "нормальную" систему ПРО, аналогичные атаки были бы нейтрализованы, и у России остался бы только один вариант - ядерный удар.

"И то, огромные сомнения, пройдет ли оно через американскую ПРО. И тогда, действительно, мы бы играли уже немножко в равную, особенно после прихода Трампа", - сказал аналитик.

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По мнению Самуся, сейчас действующий президент США Джо Байден решил позволить Киеву бить из дальнобойного оружия по территории РФ, чтобы "насолить" советнику по национальной безопасности Джейку Саливану.

"Саливан зачем-то сказал, что украинцы виноваты. Зачем он это говорил? Видимо, ему не понравилось решение Байдена. Мне так кажется. Возможно, здесь есть шутка немножко, честно говоря. Тем более, что была коммуникация, Байден сообщил Трампу, Трамп сказал: окей".

Удар России по Днепру 21 ноября - что известно

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 21 ноября РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире. В результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот удар, заявив, что "сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

Ранее правитель РФ Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит, в частности, ракетную технику".

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