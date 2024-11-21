По его словам, удар по Украине был демонстрацией того, насколько боится Путин.

В День Достоинства и Свободы Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, в этот день "наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

"Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - сказал президент.

Видео дня

Зеленский отметил, что диктатор Путин делает все что угодно, только бы не дать Украине вырваться из его рук. Зато президент поблагодарил всех украинцев и украинок, "которые защищают страну от этого зла".

"Стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", - добавил президент.

Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

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