В обычном снаряжении использование МБР "Рубеж" просто не имеет никакого смысла, считает аналитик.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" была разработана и испытана с использованием тротилового боезаряда исключительно для дальнейшего оснащения ядерным.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он пояснил, что "Рубеж" сначала проектировали и испытывали с тротиловым боезарядом как шаг к оснащению ее ядерной боеголовкой, а в обычном снаряжении использование этой ракеты просто не имеет никакого смысла.

"Надо понимать, что такую ракету разрабатывали и испытывали с тротиловым эквивалентом (видимо, эксперт имеет в виду тротиловый заряд соответствующего веса, - УНИАН) только для того, чтобы потом установить туда ядерный боезаряд. Потому что в другом виде применение этой ракеты - необоснованно ничем", - сказал он.

Видео дня

По его словам, "Рубеж" способна нести боевую часть массой до 1200 кг, но использование ее в обычном снаряжении лишено смысла, поскольку стоимость одной ракеты стартует минимум с 50 млн долларов, а эффект от взрыва не соответствует затратам:

"По межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж" подают данные, что она может нести общую массу боевой части до 1200 кг. Использовать ее в обычном снаряжении просто нет никакого смысла, потому что ценник этой ракеты начинается минимум с $50 млн, а эффект от взрыва в 1,5 кг тротилового эквивалента не будет столь разрушительным".

Он также отметил, что подобный уровень разрушений можно достичь с помощью значительно более дешевых ракет.

В центре внимания удар по Днепру 21 ноября - что сообщалось

Напомним, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, удар МБР по Днепру может быть испытанием РФ нового типа оружия и, именно из-за получения этой информации была приостановлена работа ряда иностранных посольств. При этом, специалист заявил, что не может утверждать, что речь идет именно о ракете "Рубеж" - подтвердить это могут только официальные источники после выводов соответствующей экспертизы.

Подтвержденная дальность полета "Рубежа" - 2 тыс. километров, но по проектным характеристикам она может достигать 6 тыс. километров. Пока неизвестно, может ли Украина сбивать ракеты "Рубеж" - в Украине на сегодня не было ни одного случая сбивания вооружения с такими характеристиками.

Вас также могут заинтересовать новости: