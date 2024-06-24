ISW об ударах по Крыму: Россия целенаправленно размещает военные объекты среди гражданских

Видеоматериалы и фото свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), 23 июня Министерство обороны России заявило, что Украина запустила пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Оккупанты якобы перехватили четыре ракеты, но одна отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Позже РФ обвинила США в жертвах среди гражданского населения, несмотря на признание, что российский перехватчик ПВО заставил ракету отклониться от траектории полета и взорваться.

Видео дня

Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета. Российские источники утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учуевка на севере Севастополя.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибло четыре человека. Еще 151 человек получил ранения. Украина не комментировала удары по Севастополю.

"Обвинения Министерства обороны России в адрес США в жертвах среди гражданского населения являются попыткой удержать Соединенные Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности", - отмечают аналитики.

Российские военные блогеры активно критиковали Министерство обороны и российские оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения". Кроме того, во время якобы атаки не сработали сирены.

Несколько милблогеров критиковали власти РФ за неспособность обнаружить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю. Кроме того, вблизи пляжей нет укрытий.

Как отмечают аналитики, видеоматериалы и фото свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время оккупационная российская власть безответственно поощряет российский туризм в Крым, используя его как тыловой плацдарм.

Эксперты предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары. Зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия российской военной техники.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - отмечают в ISW.

Атака на Крым 23 июня

Напомним, в воскресенье российские военные сбили над пляжем в Севастополе ракету. Оккупанты заявили, что она "в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Согласно последним данным, в результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще 151 человек пострадал. Среди погибших - 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "Я буду мстить за каждого убитого ребенка, пострадавшего на этом пляже", - заявил он.

Местные жители жаловались на то, что во время атаки не включили сирены, также в сети писали о закрытых убежищах.

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