Советник ОП подчеркнул, что между западными странами идет конкуренция, кто быстрее передаст бронетехнику для Украины.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что немецкие танки Leopard 2 передадут Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8".

По его мнению, западные партнеры вызвали медийную шумиху относительно танков, чтобы завоевать расположение у электорального поля.

"Бронетехника является основой нашей устойчивости в обороне, а тем более в наступлении, если мы его затеем. Чтобы принять такое решение, им (Западу - УНИАН) же надо вот сделать это максимально выгодно, в том числе медийно, на электоральных условиях и пострамить всех своих конкурентов и оппозицию. Вот они сейчас ищут способ, как это реализовать. Идет общественная дискуссия, я четко связываю "Рамштайн-8" и медийный шум на эту тему, потому что "Рамштайн" - это всегда очень сильный повод сделать заявление", - говорит Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что между западными странами идет конкуренция, кто быстрее передаст бронетехнику для Украины. В качестве примера Арестович привел и французов, и британцев, и чехов.

"Для меня совершенно очевидно, что решение о передаче Leopard Украине принято. Осталось согласовать имплиментацию, а также порядки и сроки", - добавил Арестович.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер Олаф Шольц ранее объяснил, почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard 2.

Франция совместно с Польшей побуждают Германию передать Украине танки Leopard 2, по информации Politico.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предоставление Украине всего необходимого вооружения для самозащиты, включая Leopard 2.