Урсула фон дер Ляйен отмечает, что Украину надо поддерживать до того времени, сколько это будет необходимо для ее защиты.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн поддерживает предоставление Украине всего необходимого вооружения для самозащиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В частности, фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, поддерживает ли она предоставление Украине основных боевых танков западного производства, и в частности немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

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"Я много раз говорила от начала российского вторжения в Украину, что по моему мнению, Украина должна получить всю необходимую военную технику, в которой нуждается, и с помощью которой сможет защитить свою родину", - подчеркнула она.

Президент ЕК уточнила, что это касается современных систем противовоздушной обороны, но также и других новейших типов военного вооружения. По ее мнению, Украину надо поддерживать до того времени, сколько это будет необходимо для ее защиты.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что украинцы также защищают основные принципы Устава ООН, фундаментальные права и международное право.

Поставки танков Украине: подробности

8 января вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек не исключил поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем. В то же время представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц подчеркнул, что его страна сейчас не имеет планов по отправке основных боевых танков Leopard 2 в Украину, только готовится отправка до 40 боевых машин пехоты Marder.

По данным британских СМИ, в Великобритании рассматривают возможность поставки в Украину танков Challenger 2.