Украина восстанавливает инфраструктуру на Донбассе, несмотря на российскую агрессию - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что Украина восстанавливает инфраструктуру на освобожденной части Донбасса, несмотря на российскую агрессию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов заявил в зоне проведения АТО во время открытия моста через реку Северский Донец в городе Рубежное Луганской области.

В частности, Турчинов напомнил, что мост был разрушен в 2014 году российско-террористическими группировками, и добавил, что военнослужащими 19-го отдельного мостового отряда Государственной специальной службы транспорта городов был полностью восстановлен.

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«Сегодня имеем новый очень важный для региона инфраструктурный объект. Этот мост обеспечит надежное сообщение на дороге государственного значения между Рубежным и Лисичанском», - отметил он.

«Несмотря на войну, восстановление инфраструктуры освобожденного Донбасса продолжается», - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов высоко оценил вклад украинских военных в восстановление таких объектов. «Наши военные не только защищают страну, но и помогают восстанавливать гражданскую инфраструктуру. Огромное им спасибо за служение Украине», - добавил он.

«Придет время, когда будут освобождены все районы Донецкой и Луганской области, и в этом регионе вновь будут царить мир, спокойствие и стабильная жизнь. Это наша земля, Донбасс был, есть и будет украинским», - заявил секретарь СНБО. «Будут новые дома, предприятия, будет новая, сильная, мощная Украина», - подытожил он.