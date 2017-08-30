Турчинов про оборонный бюджет-2018: составит не менее 5% ВВП

Оборонный бюджет Украины в 2018 году составит не менее 5% валового внутреннего продукта, а общее финансирование должно быть на уровне не менее 162, 7 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как говорится в сообщении, под руководством секретаря СНБО Александра Турчинова состоялось обсуждение оборонного бюджета на 2018 год.

В обсуждении участвовали первый вице-премьер-министр Степан Кубив, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Александр Данилюк, министр обороны Степан Полторак, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководители Национальной гвардии, Национальной полиции, разведывательных органов и других силовых структур страны.

По словам Турчинова, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины «и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта». «Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства», - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что оборонный бюджет следующего года будет отличаться реализмом, «где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение».

«Кроме того, отличительной чертой этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда, который составит 156,4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн, то есть общее финансирование должно быть не менее 162, 7 млрд грн», - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного довольствия украинских военнослужащих. «В первую очередь, это касается повышения должностных окладов и окладов за воинское звание», - добавил он.

Кроме того, во время совещания обсуждался вопрос развития оборонной промышленности Украины. По словам секретаря СНБО, необходимо значительно повысить эффективность работы украинских оборонных предприятий. «Нам необходимо современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, в первую очередь, на свои силы. Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий», - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% от ВВП. «Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепление обороноспособности и безопасности страны», - заявил Турчинов.

Он отметил, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО, которое должно состояться в начале сентября текущего года.