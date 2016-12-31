Бой возле Крутой Балки: журналист рассказал подробности гибели украинского бойца с позывным "Козак" (фото)

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, Проводенко был жителем Луганской области. После начала войны вывез семью в Киев, и пошел добровольцем на фронт.

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"29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых", - рассказал журналист.

Кроме этого, по его данным, "взбешенные враги" выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина.

Журналист добавил, что прощание с погибшим воином состоится 2 января в 11.00 у верхнего выхода из метро "Хрещатик" на Институтской, рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни. Похороны - на Лукьяновском военном кладбище.

У Проводенко в Киеве семья, двое его сыновей остались сиротами.

Как сообщал УНИАН, в результате боевого столкновения в районе Крутой Балки погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Вчера (29 ноября - УНИАН), около 15.00, в районе населенного пункта Крутая Балка, расположенного на Донецком направлении, произошло боевое столкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить", – сообщал штаб АТО.