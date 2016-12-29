Бой возле Крутой Балки: в штабе АТО рассказали подробности и сообщили о потерях
11:40, 29 декабря 2016Война
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В результате боевого столкновения в районе Крутой Балки погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
В результате боя на Донбассе погиб военный / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
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"Вчера, около 15.00, в районе населенного пункта Крутая Балка, расположенного на Донецком направлении, произошло боевое столкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них – боевое столкновение.
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