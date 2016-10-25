Последствия ночных обстрелов на Донбассе: четверо украинских военных ранены, у всех - осколки в теле

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

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Во всех военных найдены осколки в теле, их госпитализировали. Отмечается, что жизни бойцов ничего не угрожает.

За сутки боевики четыре десятка раз обстреляли позиции украинских военных. Жарче всего - на окраинах Мариуполя, где противник стрелял из зениток, гранатометов и минометов. Под огнем оказалась и Авдеевская промзона. По ней боевики били из артиллерии 122-го калибра и минометов.