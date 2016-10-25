Боевики за минувшие сутки увеличили количество обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении произошло 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Гнутовом, Водяном и Гранитном боевики осуществили обстрелы против сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Марьинки, Павлополя противник открыл огонь из зенитных установок, пулеметов, минометов калибра 82мм. Вблизи Широкино обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины продолжались из минометов калибров 120 и 82мм, гранатометов, стрелкового оружия.

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На Донецком направлении произошло 13 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Луганского обстрелы продолжались с пулеметов. В районе Зайцево оккупанты нарушили режим тишины из минометов 120 калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Авдеевке, кроме этого, боевики применили против украинских воинов ствольную артиллерию калибра 122мм.

На Луганском направлении зафиксированы 3 провокации против сил АТО. В районе Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали пулеметы, минометы калибра 82мм, а в Станице Луганской по украинским воинам вели огонь вражеские снайперы и гранатометчики.