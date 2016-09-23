В оккупированном Луганске убит замкомандующего 2-го армейского корпуса РФ - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"По оперативным данным, сотрудники ФСБ РФ проводят расследованиепо факту убийства 21 сентября в Луганске высокопоставленного российского офицера, который на временно оккупированных территориях востока Украины исполнял "служебно-боевые" задачи на должности заместителя командующего (по вооружению) 2 армейского корпуса (Луганск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного Военного округа Вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

По данным военной разведки, согласно документам прикрытия, тот представлялся полковником ВС РФ Орловым Александром Борисовичем.