Дончанин застрелил оккупанта за принуждение выпить за "русских освободителей Донбасса" - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Растет недовольство местного населения временно оккупированных территорий востока Украины присутствием российских оккупационных войск, а также количество открытых проявлений неприятия оккупационной идеологии", - отметили в разведке.

Читайте такжеЛуганские хакеры уничтожили пропагандистский YouTube-канал "ЛНР"Согласно сообщению, 11 сентября житель Донецка Сергей Борисов (дата рождения - 22 мая 1971 года) в ответ на чрезмерно настойчивую попытку заставить его поднять бокал за "русских воинов-освободителей Донбасса", двумя выстрелами в голову из травматического пистолета, переделанного под боевой, убил военнослужащего танковой роты 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) Вооруженных сил России Александра Иванова (дата рождения - 17 августа 1984 года) и забаррикадировался в своей квартире на Ленинском проспекте, 27.

"Во время штурма квартиры возмущенного дончанина тяжелые травмы получили два военнослужащих отдельного комендантского полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сообщили в разведке.