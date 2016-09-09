Боевики "ЛНР" заблокировали доступ ОБСЕ к двум населенным пунктам - разведка

Боевики так называемой "ЛНР" запретили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к районам населенных пунктов Пионерское и Николаевка на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Читайте такжеСреди боевиков "ДНР/ЛНР" ходят слухи о том, что Путин их "слил" - ИС "Командование 2-го армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ продолжает препятствовать деятельности СММ ОБСЕ. 8 сентября наблюдателям миссии запретили доступ к районам н.п. Пионерское, Николаевка (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК)", - говорится в сообщении.

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