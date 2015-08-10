Генштаб и "Правый сектор" разошлись в данных о погибших в боях под Старогнатовкой

Об этом Украинской правде сообщил руководитель пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.

"Бой завершился, наши военные улучшили свое оперативное положение", - сказал он.

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"По состоянию на сейчас один боец 72-й бригады погиб, 9 получили ранения. Всем раненым оказали медицинскую помощь", - добавил он.

"По словам командиров, которые находятся в районе Старогнатовки, задачи по отражению атаки выполняли подразделения Вооруженных сил Украины", - добавил он.

В то же время, как сообщал УНИАН, по данным начальника медуправления "Правого сектора" Яны Зинкевич, за несколько часов боя под Старогнатовкой погибли 3 бойца ДУК, 4 бойца 72-й бригады.