Из-за обстрела боевиками Авдеевки погибли пожилая женщина и ее внук

Пожилая женщина и ее внук погибли в результате обстрела боевиками Авдеевки.

Как сообщает на своей странице в Facebook начальник ГУМВС Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сегодня в 4.00 боевики возобновили минометный обстрел жилых домов Авдеевки. В результате прямого попадания снаряда в одной из квартир по улице Молодежной есть погибшие - женщина, 1942 года рождения, и ее внук, инвалид 1-й группы, 1995 года рождения.

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Осмотреть другие повреждения в городе не представляется возможным из-за непрекращающегося обстрела, отмечает Аброськин.