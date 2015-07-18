Из-за обстрела боевиками Авдеевки погибли пожилая женщина и ее внук
10:19, 18 июля 2015Война
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В результате прямого попадания снаряда в одной из квартир по улице Молодежной есть погибшие.
REUTERS
Пожилая женщина и ее внук погибли в результате обстрела боевиками Авдеевки.
Как сообщает на своей странице в Facebook начальник ГУМВС Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сегодня в 4.00 боевики возобновили минометный обстрел жилых домов Авдеевки. В результате прямого попадания снаряда в одной из квартир по улице Молодежной есть погибшие - женщина, 1942 года рождения, и ее внук, инвалид 1-й группы, 1995 года рождения.
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Осмотреть другие повреждения в городе не представляется возможным из-за непрекращающегося обстрела, отмечает Аброськин.
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