В Мариуполе задержали одного из главарей террористической группировки "МГБ ДНР" (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Мариуполе заместителя командира одного из подразделений террористической группировки «МГБ ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, специализация этого управляемого российскими спецслужбами незаконного вооруженного формирования – взрывы в местах массового скопления людей, запугивание населения, теракты против представителей украинской власти и военных.

По данным СБУ, 41-летний боевик с июня 2014 года участвовал в военном противостоянии на стороне террористов, подыскивал сообщников на подконтрольной территории Украине, организовывал ввоз оружия и взрывчатки в Мариуполь. Житель Донецка был в непосредственном подчинении «Испанца» – второго лица в т.н. «министерстве государственной безопасности», говорится в сообщении.

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Также в районе проведения антитеррористической операции СБУ задержала боевика террористического формирования «СВД Беркут», участвовавшего в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Злоумышленник признался, что прошел военную подготовку у российских инструкторов и служил стрелком в первой роте незаконного вооруженного формирования. Боевик охранял центральное СИЗО Донецка, дежурил на блокпосту возле шахты Скочинского в Кировском районе Донецка.

Террорист сообщил, что в составе группировки также есть граждане Российской Федерации, отметили в СБУ.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.